У Гройсмана запевняють, що не друкуватимуть гроші і не братимуть кредити для підвищення "мінімалки"

Кабінет міністрів України не має наміру покривати витрати на збільшення мінімальної зарплати з 2017 року у два рази - до 3200 грн - за рахунок грошової емісії або кредитних коштів, а розраховує на зростання економіки.

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Про це на брифінгу повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Гроші ми плануємо взяти зі зростання економіки України. Жодним чином не планується збільшення грошової маси шляхом включення друкарського верстата. Жодним чином не планується залучати під це іноземні кредитні ресурси", - сказав Рева.

Рева пояснив, що робота над реформуванням системи оплати праці велася тривалий час, розглядалися різні значення мінімальної зарплати, і нинішня пропозиція в розмірі 3200 грн є збалансованою.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на запитання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Міністерству фінансів ще тільки потрібно буде розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.