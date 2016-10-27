Уряд змінить систему прив'язки ліцензій, штрафів та інших платежів до "мінімалки"

Уряд має намір змінити систему прив'язки оплати ліцензій, судових зборів, штрафів та інших платежів до мінімальної зарплати, яку за проектом держбюджету на 2017 рік буде збільшено з 1 січня до 3200 грн з 1600 грн.

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Про це на брифінгу повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Ми ці питання відрегулюємо у новому законі (супутньому законопроекту про держбюджет на 2017 рік - УНІАН). Як ми відрегулюємо - ви побачите", - сказав Рева. Міністр додав, що оновлений проект держбюджету на 2017 рік буде представлено на розгляд парламенту не пізніше 17 листопада, як того вимагає регламент.

Перший заступник голови спільного представницького органу роботодавців Олексій Мірошниченко зазначив, що мінімальна зарплата часто вказується в законодавстві як міра виміру, і це питання уряду необхідно продумати перед підвищенням розміру мінімальної зарплати.

«Практично всі адміністративні послуги зав'язані на мінімальну зарплату. Є й деякі ліцензії, які вимірюються в мінімальних зарплатах. Питання в тому, наскільки це рішення (підвищення мінімальної зарплати - УНІАН) сприятиме покращенню підприємницького середовища в Україні», - сказав Мірошниченко.

Також він зазначив, що при декларування чиновниками свого майна, відповідальність за надання недостовірної інформації починається з 250 мінімальних зарплат. «Раніше це було 362 тис. грн, а зараз буде 800 тис. грн», - сказав Мірошниченко. Він додав, що до мінімальної зарплати також прив'язана система штрафів, і це питання поки що не врегульовано.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.