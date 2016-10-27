ПриватБанк достроково погасив 1,6 млрд рефінансування НБУ

Як повідомила прес-служба банку, ПриватБанк має намір погашати зобов'язання перед Національним банком України з випередженням графіка, враховуючи високу вартість цих ресурсів та стабілізацію економічної ситуації в країні.

Читайте такожПриватБанк проголосив глобальний "перезапуск" грошових переказів

Зокрема, сьогодні банком перераховано Національному банку 1 097 301 426 грн основної суми та 289 564 543,76 грн відсотків за рахунок погашення коштів, отриманих в якості рефінансування в період військових дій на Сході та економічної нестабільності 2014-2015 роках.

За даними прес-служби банку, загалом з 2014 року ПриватБанком НБУ перераховано в рахунок погашення кредитів рефінансування 14 501,18 млн грн основної суми та 12 845 млн грн відсотків.