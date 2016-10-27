Мінімальна зарплата 3200 гривень дорівнює вартості споживчого кошика в 2017 році - Рева

Збільшення мінімальної зарплати до 3200 гривень, запропоноване Кабінетом міністрів України, ґрунтується на прогнозованому розмірі споживчого кошика 2017 року.

Про це на брифінгу повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Ця цифра (3200 гривень - УНІАН) базується на розмірі споживчого кошика, який ми розрахували", - сказав Рева.

Він зазначив, що у вересні Кабмін розрахував реальний розмір споживчого кошика, який становить на сьогодні 2800 гривень, а прогнозний рівень його розміру 2017 року - 3200 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень. Також уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Як підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати відповів, що Міністерству фінансів ще тільки належить розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.