У Кабміні обіцяють бюджетникам видавати на руки не менше 3200 гривень зарплати

Мінімальна зарплата бюджетних працівників з 2017 року становитиме мінімум 3200 грн, незважаючи на підвищення першого тарифного розряду до 1600 грн з 1335 грн, повідомив під час брифінгу міністр соціальної політики Андрій Рева.

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"Незалежно від того, який у вас тарифний розряд, якщо вам з доплатами нарахували менше 3200 грн, вам все одно повинні виплатити не менше 3200 грн", - сказав Рева.

Згідно з розданим під час заходу прес-релізом, такий рівень мінімальної зарплати буде забезпечуватися за рахунок різних доплат і надбавок.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий заявив на брифінгу, що профспілки вимагали проведення реформи оплати праці, яка включає і доведення першого тарифного розряду до мінімальної зарплати. За словами Осового, підвищення окладу для першого тарифного розряду до 1600 грн є першим кроком на шляху реформи.

«Це дійсно початок реформи оплати праці, тільки перший крок», - сказав Осовий.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на запитання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Міністерству фінансів ще тільки належить розрахувати потребу бюджету в додаткових коштах.