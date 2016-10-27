НБУ здешевив кредити для економіки: знизив облікову ставку до 14% річних

«Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 14% річних з 28 жовтня», - йдеться в повідомленні НБУ.

За інформацією регулятора, рішення про пом'якшення монетарної політики стало можливим завдяки подальшому ослабленню інфляційного тиску під впливом фундаментальних факторів.

«Подальше пом'якшення монетарної політики зумовлено зниженням ризиків для цінової стабільності і узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках», - наголошується в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 16 вересня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - до 15% річних, ухваливши рішення знизити облікову ставку п'ятий місяць поспіль.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні у вересні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року сповільнилася до 7,9% після 8,4%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк України прогнозує споживчу інфляцію в Україні за підсумками 2016 року у рівні 12% плюс/мінус 3 п.п.