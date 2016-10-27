Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП 2017 року

Про це йдеться в презентації НБУ до прес-конференції щодо монетарної політики, що є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, прогноз на 2018 рік погіршений – до 3,5% з 4%, прогнозованих раніше, тоді як прогноз на поточний рік залишається незмінним – на рівні 1,1%.

Як наголошується в матеріалах НБУ, головним фактором зниження прогнозів став перегляд очікувань щодо зовнішньої кон'юнктури для українських експортерів.

Прогнози щодо інфляції на 2016-2018 роки залишаються незмінними - на рівні 12%, 8% і 6%, відповідно.

Разом з тим, як зазначено в матеріалах регулятора, інфляція наступного року буде нерівномірною, і протягом перших трьох кварталів перевищуватиме цільовий рівень в 12% внаслідок підвищення тарифів і статистичних ефектів, однак після повернеться до цільового рівня.

Читайте такожНацбанк очікує в 2019-2020 роках зростання ВВП України на 4-5%

Як повідомляв УНІАН, ВВП України в другому кварталі 2016 року в річному вираженні, порівняно з другим кварталом 2015 року, зріс на 1,4%, порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного чинника - на 0,6%. Номінальний ВВП за підсумками другого кварталу склав 531,8 мільярда гривень, а в розрахунку на одну особу – 12,453 тисячі гривень.

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.