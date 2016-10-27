Світовий банк готовий підтримувати розвиток конкуренції в Україні - Мінекономрозвитку

Світовий банк (СБ) готовий підтримувати програму розвитку конкуренції в Україні спільно з Антимонопольним комітетом.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на зустріч міністра Степана Кубіва з представниками СБ.

"Ми готові надавати консультації та сприяння по програмі розвитку конкуренції з АМКУ. У сфері взаємодії з розвитку конкуренції будемо ефективно працювати разом", - зазначили представники Світового банку.

У свою чергу, Кубів зазначив, що керівництво України має намір сприяти розвитку конкуренції шляхом трансформації державного сектора економіки.

Читайте такожСвітовий банк прогнозує прискорення зростання економіки України до 3-4% при збільшенні темпів реформ

"Ми покращуємо умови конкуренції, тому що вона робить економіку сильнішою і сприяє сталому розвитку країни. Посилення конкуренції сприятиме приватизація, реформа держпідприємств, реформи у ВПК (військово-промисловому комплексі - УНІАН)", - підкреслив голова Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінять конкурентну політику України і підготують рекомендації щодо її поліпшення.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підписав меморандум з Федеральною торговою комісією США, який передбачає участь міжнародних експертів у розвитку антимонопольної практики в Україні. Вони не будуть брати безпосередню участь у розслідуваннях комітету, але запропонують методики і техніки проведення розслідувань, а також економічного аналізу, напрацьовані в практичній діяльності іноземних антимонопольних відомств.