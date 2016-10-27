Гонтарева назвала дату приїзду місії МВФ – очікує до кінця року ще $1,3 мільярда кредиту

Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибуде до України на початку листопада, повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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«Щодо місії МВФ – вона приїжджає на початку листопада», - сказала голова НБУ.

За її словами, у прогнозах НБУ відображено очікування отримати ще один транш кредиту МВФ до кінця року.

Заступник глави НБУ Олег Чурій додав, що відомство розраховує отримати ще один транш у розмірі 1,3 млрд дол.

«До кінця року ми повинні отримати 1,3 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду», - сказав Чурій, і зазначив, що отримання траншей означає виконання нашою країною програми з Фондом.

Також він повідомив, що очікується надходження 600 млн євро від Європейського Союзу і, якщо дозволить ринкова ситуація, Нацбанк і далі планує поповнювати міжнародні резерви, викуповуючи валюту на міжбанківському ринку.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняла рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим таким рішенням в історії відносин України з МВФ. Раніше всі програми співпраці завершувалися отриманням нашою країною 2-3 траншів.

Разом з тим, для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Також МВФ оцінить проект держбюджету на 2017 рік.