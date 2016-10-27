НБУ з початку року купив валюти на $1,6 мільярда більше, ніж продав - Гонтарева

Чиста купівля валюти Національним банком України з початку року досягла майже 1,6 мільярда доларів, повідомила в ході прес-конференції голова НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, зокрема, в жовтні на валютному ринку пропозиція валюти перевищувала попит.

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"Для українського валютного ринку несприятливу кон'юнктуру частково компенсувало зростання експортних надходжень від нового врожаю. У результаті Національний банк купував іноземну валюту для поповнення золотовалютних резервів, не перешкоджаючи зміцненню обмінного курсу", - зазначила Гонтарева.

За її словами, з кінця вересня НБУ провів 11 аукціонів, в ході яких купив до резервів 273 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України у вересні склала 283,4 мільйона доларів, що вдвічі більше серпневого показника, в січні-серпні - 2,023 мільярда доларів.