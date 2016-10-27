Підвищення "мінімалки" торкнеться 4 мільйонів українців - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що збільшення мінімальної зарплати з 2017 року вдвічі - до 3200 гривень - торкнеться 4 мільйонів українців, які зараз отримують зарплату менше 1,5 тисячі гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час представлення нового голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича.

"Вчора було оголошено надзвичайно важливе рішення – прийнято рішення з 1 січня 2017 року в два рази підвищити мінімальну заробітну плату", - заявив Порошенко.

За його словами, метою цього рішення є боротьба з бідністю.

"Ми відв'язали мінімальну зарплату від прожиткового мінімуму для того, щоб, випереджаючи зростання мінімальної заробітної плати, не було прив'язок. Зарплата не повинна бути менше прожиткового мінімуму, але ніхто не забороняє, щоб вона була набагато більше", - підкреслив Порошенко.

"Що це таке, коли у нас витрати на безробітного рівні заробітної плати? Який дурень піде працювати, якщо можна зареєструватися для допомоги по безробіттю – сидіти і нічого не робити і отримувати ту ж заробітну плату в 1450 гривень, якою є мінімальна заробітна плата", – сказав він.

За словами Порошенка, допомога по безробіттю буде залишатися таким же – 1450 гривень.

"А чоловік, якщо він працює цілий робочий тиждень, повний робочий день, буде заробляти 3200 – і буде різниця! Не віриш? Я тобі кажу. Прийдеш до мене", – заявив Порошенко комусь в залі, хто сидів навпроти нього.

Глава держави зазначив, що основну вигоду від цього рішення отримають 4 мільйони українців, які зараз працюють і мають зарплату менше 1,5 тисяч гривень. "А мінімальна заробітна плата, знаєте, яким оподатковується? Податком на доходи фізичних осіб. А податок на доходи фізичних осіб, знаєте, куди йде? В місцеві бюджети. Знаєте, скільки місцеві бюджети тільки від цього рішення отримають? 7,7 мільярда гривень. Слухайте, куди ви ці гроші дівати будете?" – пожартував глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. Як підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Мінфіну ще тільки належить розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.