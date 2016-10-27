Нацбанк підвищив прогноз надходжень іноземних інвестицій цього року

Національний банк України підвищив прогноз надходжень прямих іноземних інвестицій в поточному році з 2,4 мільярда доларів до 3,3 мільярда доларів, повідомила в ході прес-конференції глава Нацбанку Валерія Гонтарева.

"Основним драйвером економічного зростання стане істотне зростання інвестиційної активності, який почався вже цього року. Зниження ризиків ескалації військового конфлікту все більше стимулює економічних агентів до інвестиційних і довгострокових інвестиційних рішень", - сказала вона.

При цьому Гонтарева зазначила, що це буде стимулювати зростання інвестиційного імпорту, тому чистий експорт може мати негативний внесок у ВВП. Але, за її словами, відновлення інвестиційного попиту матиме позитивний вплив на підвищення експортного потенціалу в майбутньому.

"Саме зростання інвестиційної активності змусив нас підвищити прогноз дефіциту поточного рахунку, який складе 2,5 мільярди доларів на рік, з 1,8 мільярда доларів. Ми також підвищили прогноз дефіциту поточного рахунку на наступний рік: він був 2,1 мільярда доларів, зараз він 2,9 мільярда доларів", - сказала голова НБУ.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.

В кінці серпня поточного року президент України Петро Порошенко ініціював створення Національного інвестиційного ради на чолі з Борисом Ложкіним. Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити близько 3-5 мільярдів доларів інвестицій.

В допомогу Національному инвестсовету Кабмін 19 жовтня створив Офіс супроводу інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.