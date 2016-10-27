Кабмін пов'язав підвищення "мінімалки" з реформою пенсійної системи

Кабінет міністрів України слідом за підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень планує опрацювати і впровадити низку рішень щодо реформи пенсійної системи, що дозволяють зробити її справедливою та зрозумілою.

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках спілкування з журналістами під час свого робочого візиту до Франції.

"Ми шукаємо сьогодні необхідні рішення для того, щоб змінити саму пенсійну систему, щоб вона стала справедливою, самодостатньою, щоб люди відчули, що їхні реальні доходи від пенсій зросли",- сказав Гройсман, нагадавши, що з 1 грудня поточного року розмір пенсій збільшиться в середньому на 10%.

І хоча Гройсман назвав заплановане підвищення недостатнім і незадовільним, на його думку, "це певний крок уперед". "Після підвищення мінімальної зарплати вдвічі-до 3200 гривень, наступний виклик уряду - створення справедливої системи пенсійного забезпечення. Потрібний час, щоб ми знайшли правильне рішення. Ми сьогодні над цим дуже ретельно працюємо", - зазначив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, розробка, прийняття і проведення в Україні параметричної пенсійної реформи, що передбачає, насамперед, скорочення дефіциту Пенсійного фонду шляхом низки заходів, в тому числі перегляду розміру пенсій, віку виходу на пенсію, скорочення пільгових пенсій і підвищення пенсійного віку в довгостроковій перспективі, є одним з структурних маяків програми перетворень, затвердженої урядом і ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. Спроби провести пенсійну реформу робляться останні два роки, однак до цього моменту модель пенсійної системи так і не було чітко вироблена.

На сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1130 гривень. З 1 грудня вона становитиме 1247 гривень. В Україні налічується близько 12,5 мільйона пенсіонерів. На поточний момент близько 7,4 мільйонів пенсіонерів отримують пенсії менше 1500 гривень.