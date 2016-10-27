Підвищення "мінімалки" не вплине на інфляцію та дефіцит бюджету – Гройсман

Рішення уряду про підвищення з 1 січня 2017 року рівня мінімальної зарплати до 3200 гривень з раніше прогнозованого рівня 1600 гривень не призведе до посилення інфляційних процесів і зростання дефіциту державного бюджету вище запланованого рівня в 3% ВВП.

Як повідомили в прес-службі Кабінету міністрів, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в рамках спілкування з журналістами в Парижі.

"За рахунок того, що ми проведемо детінізацію зарплат, за рахунок того, що ми почнемо виплачувати справедливу заробітну плату, бюджет буде збалансований. Дефіцит не буде перевищувати 3% ВВП. Проблем у нас не буде. Я це підтверджую і наголошую: все відповідає нашому загальним балансом", - цитує Гройсмана прес-служба.

Прем'єр наголосив, що збільшення зарплати відновлює соціальну справедливість, і це лише "перший крок" в даному напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував у два рази збільшити 2017 року показник мінімальної зарплати - до 3200 гривень, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. Як підкреслив прем'єр-міністр Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів щодо того, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Мінфіну ще тільки належить розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.