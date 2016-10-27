Місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада – представник фонду

Раніше датою приїзду місії називали 26 жовтня, проте потім фонд змінив плани, керуючись внутрішніми причинами.

«Місія прибуде на початку листопада», – сказав Райс. Він також повідомив, що в порядку денному роботи місії два питання: проведення чергового, третього за рахунком, перегляду програми реформ, затвердженої в березні 2015 року, та обговорення подальших кроків українського уряду «на майбутні періоди».

Читайте такожМВФ переніс приїзд місії до України - джерело

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що переговори з місією МВФ торкнуться широкого спектру питань, зокрема, формування бюджету, податкових змін, пропозицій щодо пенсійної та земельної реформ, а також подальшої співпраці Києва з МВФ на найближчі роки.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх транші Україна отримала у 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.