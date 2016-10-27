У МВФ допускають виділення Україні четвертого траншу до кінця року

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд може вже до кінця року виділити Україні четвертий за рахунком кредитний транш у рамках програми реформ, затвердженої в березні 2015 року, у разі позитивної оцінки проведених владою реформ.

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс.

"Виділення траншу до кінця року можливе", - зазначив Він.

Раніше він повідомив, що оціночна місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ по чотирирічній програмі розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх траншу Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування склав 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з Фондом. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Для отримання коштів Україна має представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже 2017 року, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.