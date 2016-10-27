Нацбанк розраховує 2017 року отримати від МВФ чотири транші на $5,4 мільярда

Національний банк України розраховує 2017 року отримати чотири транші кредиту Міжнародного валютного фонду на загальну суму 5,4 мільярда доларів, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Наступного року – чотири транші. Це стандартний розклад по програмі МВФ", - сказав Сологуб, і зазначив, що загальна сума коштів складе 5,4 мільярда доларів.

Раніше в Національному банку повідомили, що цього року очікується ще один транш кредиту Міжнародного валютного фонду розміром 1,3 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець року, підвищивши показник їх очікуваного рівня до 17,5 мільярда доларів з 17,2 мільярда доларів.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 мільярда доларів. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з МВФ. Раніше всі програми співпраці завершувалися на отримання нашою країною 2-3 траншей.

Разом з тим, для отримання коштів Україна має представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Також МВФ оцінить проект держбюджету на 2017 рік.