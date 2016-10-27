Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 5 копійок - до 25,53 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2553,2787 (27 жовтня – 2558,1368)

100 EUR – 2789,9676 (27 жовтня – 2794,7645)

10 RUR – 4,0503 (27 жовтня – 4,1088)

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,5150/25,5350 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8550/27,8770 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5328 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 567 угод на суму 473,27 мільйона доларів.