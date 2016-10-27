"Ощадбанк" вважає незаконним звинувачення в маніпулюванні цінами ОВДП з боку Нацкомісії з цінних паперів

Державний "Ощадбанк" вважає незаконним звинувачення в маніпулюванні цінами облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), у зв'язку з чим банк направив в комісію адміністративну скаргу.

Про це повідомила прес-служба "Ощадбанку".

"У разі її відхилення, банк ініціюватиме захист власних інтересів в суді", - зазначила прес-служба.

Як повідомили в банку, НКЦПФР прийняла рішення про штраф в 170 тисяч гривень за маніпулювання "Ощадбанком" цінами ОВДП з порушенням нормативних документів. Також у фінустанові відзначили, що проведений експертний аналіз операцій банку з облігаціями показав наявність економічного ефекту для банку, що говорить про відсутність ознак маніпулювання.

"Зазначені операції не є такими, в результаті яких могло статися маніпулювання цінами на фондовому ринку, оскільки вони полягали шляхом подачі адресних заявок. Зазначені угоди не мали впливу на формування біржового курсу", - резюмувала прес-служба "Ощадбанку".

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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів оштрафувала "Ощадбанк" на 170 тисяч гривень за маніпулювання цінами ОВДП на фондовій біржі "Перспектива".

За інформацією комісії, факти маніпулювання облігаціями були зафіксовані протягом торгових сесій 15 травня, 29 вересня, 18 листопада 2014 року. "Ощадбанк" у ці дні неодноразово укладав угоди купівлі-продажу з різницею в хвилини на однакову кількість цінних паперів. При цьому наприкінці дня власником цих облігацій залишався банк. В НКЦПФР сообили, що за результатами зазначених операцій штучно формувався біржовий курс на ОВДП.