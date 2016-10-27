Путін: фабрика "Рошен" ритмічно працює в Росії, отримує і переводить прибуток за кордон
Президент Росії Володимир Путін заявив, що фабрика «Рошен» у Липецьку, яка належить президенту України Петру Порошенку, працює й приносить прибуток, який переказується за кордон.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході засідання клубу «Валдай».
«Фабрика працює, працює ритмічно, виплачує зарплату, отримує прибуток і немає ніяких обмежень, пов'язаних із використанням цього прибутку, в тому числі й з переказом його за кордон», - сказав Путін.
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За його словами, Росія прагне поважати право власності й поважати іноземних інвесторів, у тому числі з України.
«Петро Олексійович Порошенко є одним із таких інвесторів. Він є власником досить великого підприємства в Липецькій області, фабрики «Рошен». Там, власне, два підприємства, друге займається реалізацією продукту»,- зазначив російський президент.
За його словами, на фабриці були проблеми з неповерненням ПДВ, і судові органи запровадили обмежувальні заходи.