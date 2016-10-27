У банку "Фінанси та кредит" виявили аферу на мільярд

Генеральна прокуратура викрила незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

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За її словами, одному з учасників злочинної групи уже повідомили про підозру.

"Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки Нацполіції та СБУ, в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах) викрив незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго К.В., незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - написала Сарган.

Як уточнив генпрокурор Юрій Луценко, сьогодні одному з учасників злочинної групи, екс-помічникові нардепа Жеваго Олександрові Демченку, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Поки йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання та призначив заставу у сумі 41 млн. 340 тис. грн. Слідство продовжується.

Слідство встановило, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у змові з іншими особами "уклали договір поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії) та перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи 53 763 344, 55 доларів США, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі".

У ГПУ пояснили, що через удавані фінансові оборудки та невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, банк та його вкладники зазнали збитків в особливо великих розмірах.