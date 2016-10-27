У банку "Фінанси та кредит" виявили аферу на мільярд
Банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків на суму понад мільярд гривень.
Генеральна прокуратура викрила незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
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За її словами, одному з учасників злочинної групи уже повідомили про підозру.
"Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ за оперативного супроводження Департаменту протидії злочинам у сфері економіки Нацполіції та СБУ, в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах) викрив незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго К.В., незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - написала Сарган.
Як уточнив генпрокурор Юрій Луценко, сьогодні одному з учасників злочинної групи, екс-помічникові нардепа Жеваго Олександрові Демченку, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Йому загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
Поки йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання та призначив заставу у сумі 41 млн. 340 тис. грн. Слідство продовжується.
Слідство встановило, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит", у змові з іншими особами "уклали договір поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії) та перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи 53 763 344, 55 доларів США, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі".
У ГПУ пояснили, що через удавані фінансові оборудки та невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, банк та його вкладники зазнали збитків в особливо великих розмірах.