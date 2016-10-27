Голова фракції "Народного фронту" задекларував 5 квартир та 11 машин

В електронній декларації голови парламентської фракції "Народного фронту" Максима Бурбака на сайті НАЗК вказані дві земельні ділянки, п'ять квартир, два будинки, дві компанії та чималі суми грошей.

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Як пише "РБК-Україна", Бурбак та його близькі мають чотири квартири в Чернівцях та однією в Києві. Більшість із них записані на дружину Тетяну Бурбак, яка, до всього іншого, володіє двома будинками і двома компаніями, а також низкою транспортних засобів.

Крім того, у дружини Бурбака є банківський рахунок на понад 1,3 млн гривень та готівкою 30 тис. дол, 19 тис. євро і 2,5 млн гривень.

У власності Бурбаків зазначено 11 машин, більшість із яких – вантажні, а також 7 причепів та 4 напівпричепи.

Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Руслан Демчак задекларував 133 млн гривень готівкових коштів, а також орендовані дружиною будинок і машину у Великобританії.