Ахметов знову очолив рейтинг найбагатших українців

Про це йдеться в рейтингу "ТОП-100 найбагатших українців" складеному журналом "Новое время" та інвестиційною компанією Dragon Capital, передає ТСН.

На першому місці, як і минулого року, опинився олігарх Рінат Ахметов. Його статок оцінюється в $ 4,1 млрд. Видання пише, що найбільш негативно на вартість активів вплинула війна на сході України. Зазначається, що порівняно з 2015 роком статки Ахметова, який контролює "ДТЕК" і "Метінвест" зменшилася на 8%.

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Після нього опинився олігарх Віктор Пінчук ($1,3 млрд, -19%). Замикає першу трійку олігарх Ігор Коломойський ($1,1 млрд, -41%).

На четвертому місці - президент України Петро Порошенко ($949 млн, -3%). Далі йдуть олігархи Геннадій Боголюбов ($834 млн, -55%), Олександр і Галина Гереги ($658 млн, +8%), Дмитро Фірташ ($652 млн, -35%), Юрій Косюк ($628 млн, +5%), Костянтин Григоришин ($580 млн) і Вадим Новинський ($546 млн, -23%).

Повідомляється, що вперше у ТОП-10 потрапив колишній російський бізнесмен з українськими активами Костянтин Григоришин. Нагадаємо, у цьому році він отримав українське громадянство.

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