Канада та ЄС домовилися сьогодні підписати угоду про ЗВТ

Угода про зону вільної торгівлі між Європейським союзом і Канадою (СЕТА) буде підписана до кінця дня 28 жовтня.

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на Twitter представництва Словаччини в ЄС, яка на даний час головує в об'єднанні.

"Засідання комітету постійних представників ЄС завершилося з позитивним результатом - пакет документів по CETA схвалений і досягнуто згоду про письмовій процедурі його ухвалення Європейською радою до півночі п'ятниці (28 жовтня)", - йдеться в повідомленні.

27 жовтня прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після наради уряду повідомив, що переговори між федеральними регіонами Бельгії про підписання торгової угоди між ЄС та Канадою завершилися домовленістю сторін. Тим самим було знято останню перешкоду для підписання документі.

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Нагадаємо, CETA є аналогом найбільшого торгового угоди Європейського союзу з США (Трансатлантична угоду про партнерство в області торгівлі і інвестицій, TTIP). Проти TTIP виступають ряд країн Євросоюзу і велика кількість громадян практично всіх країн ЄС. Брюссель розглядав CETA, як тестову модель для TTIP.

Раніше бельгійський федеральний уряд не міг домовитися з владою франкомовного регіону Валлонія, яка заявила, що жителі регіону не згодні з низкою пунктів CETA.

Мова йшла про ті пункти угоди, які дають право транснаціональним корпораціям подавати судові скарги проти органів державної влади в країнах ЄС у випадку, якщо політика цих країн стає перешкодою на шляху їх інвестиційних інтересів. Також CETA передбачає повне відкриття ринків країн ЄС.