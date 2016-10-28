НБУ скасував реєстрацію банками операцій клієнтів в системі "Валклі"

Національний банк України скасував реєстрацію банками операцій клієнтів в системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України "Валклі".

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №396, яка набирає чинності з 1 листопада.

За інформацією НБУ, це є першим кроком у напрямі поступової відмови від використання системи "Валклі" для операцій на міжбанківському валютному ринку, що передбачено дорожньою картою з вдосконалення роботи ринку.

Нацбанк зазначив, що інформацію про валютні операції банків з клієнтами для аналітичних цілей регулятор надалі буде отримувати статистичної звітності банків.

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Також повідомляється, що надалі Нацбанк планує відійти від активного використання системи "Валклі", а також системи надання інформації за угодами на міжбанківському кредитному ринку "Кредінфо".

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує перейти від активного використання систем реєстрації валютних операцій "Валклі" та надання інформації за угодами на міжбанківському кредитному ринку "Кредінфо" до роботи через торговельно-інформаційні системи "Блумберг" і "Рейтер".

Правління НБУ затвердило "Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки", визначає політику присутності центрального банку на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення гривні.