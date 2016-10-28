Зведений бюджет України пішов у "мінус" майже на 32 мільярди гривень

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-вересня поточного року склав 31,692 мільярда гривень проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 32,509 мільярда гривень.

Згідно зі статистикою на сайті Національного банку України, доходи зведеного бюджету за 9 місяців без урахування міжбюджетних трансфертів склали 525,252 мільярда гривень, витрати – 556,676 мільярда гривень.

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Згідно з наведеними даними, дефіцит державного бюджету України в січні-вересні склав 63,401 мільярда гривень проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 8,794 мільярда гривень.

Доходи держбюджету за 9 місяців склали 407,546 мільярда гривень, витрати – 470,759 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-серпня поточного року склав 11,288 мільярда гривень, дефіцит державного бюджету - 42,936 мільярда гривень.