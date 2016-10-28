Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,51 за долар

У п'ятницю, 28 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,49/25,51 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8070/27,8260 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,5019 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 111 угод на суму 92,95 мільйона доларів.