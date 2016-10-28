Голова Одеської облради заповнив е-декларацію: 25 мільйонів готівкою і кілька пар золотих годинників

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський вказав у е-декларації 25 млн грн готівкою, квартиру за 14 млн грн і кілька пар золотих годинників.

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Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з даними декларації, у власності Урбанського є квартира в Одесі площею 266 кв. м, вартість якої за останньою оцінкою становить майже 14,166 млн грн (на момент придбання в 2004 році - 129,4 тис. грн). Він також задекларував нежитлове приміщення в Одесі площею 280,5 кв. м, воно коштувало на момент придбання (2012 рік) понад 2 млн грн, гараж, дачний будинок за 5,6 млн грн.

Як цінне майно Урбанський вказав 5 пар чоловічих годинників марок - Girard-Perregaux, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Rolex і Breguet – всі зроблені з рожевого золота, з сапфіровим склом.

Він також задекларував автомобіль Hyundai 2013 року випуску. Вартість на дату придбання у власність (2014 рік) - 315 тис. грн. Автомобіль Land Rover Range Rover 2014 року випуску, придбаний у тому самому році за 2,5 млн грн, а також «водний засіб пересування» Bayliner за 720 тис. грн. (придбаний у 2009 році).

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Голова облради зазначив, що його заробітна плата, отримана за основним місцем роботи (ПАТ «Дунайсудноремонт»), становить 58 12 тис. грн, а на посаді голови облради – 7 тис. 20 грн, за сумісництвом (ТОВ "Рівер Транс Сервіс", зареєстрована в Україні) – 6 842 тис. грн, а також за сумісництвом в Firma RTS River Trans Servis - Schiffahrtsgesellschaft GMBH (зареєстрована за кордоном) - 887 тис. 548 грн.

Доход від заняття підприємницькою діяльністю становить більш як 1 млн грн.

Відсотки від банківського вкладу – 11,443 тис. грн, доход від відчуження цінних паперів – 765 грн.

Крім того, Урбанський задекларував 25 млн грн готівкою і 146 тис. 879 грн, розміщених на банківських рахунках.

У розділі "фінансові зобов'язання" він вказав зобов'язання за договорами страхування у розмірі 505 тис. 65 грн перед зареєстрованою за кордоном компанією UNIQA Osterreich Versicherungen, і сплачений кредит Правекс-банку 82 тис. 802 грн.

Голова облради також є власником 7-ми картин авторства художників Тодорова, Ломикіна, Строганова, Гапчинської, Мася.

У декларації також зазначено автомобілі дружини Урбанського - Mercedes-benz, 2015 року випуску, і Porsche, 2011 року випуску. Її ювелірні вироби – три пари наручних годинників з дорогоцінними каменями марок - Breguet, Girard-Perregaux, Maurice Lacroix, золоті сережки (3 пари) і каблучки (3 шт.) з діамантами, сапфірами тощо., аналогічне кольє, 4 шуби з натурального хутра і 3 брендові сумки з натуральної шкіри, в тому числі, страуса.