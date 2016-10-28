"Неприємний сюрприз": іноземний радник Порошенка прокоментував підвищення "мінімалки" вдвічі

Підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 грн, запропоноване урядом на засіданні в середу, 26 жовтня, виявилося неприємним сюрпризом, про який не знали радники і міжнародні партнери України.

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Про це на брифінгу заявив співголова Стратегічної групи радників Лєшек Бальцерович.

«Неприємний сюрприз був вчора. Я хочу сказати, що ні я, і ніхто з міжнародних організацій не знали про це, що буде збільшення на 100% мінімальної зарплати. Що ще важливо, ми не мали можливості ознайомитися з калькуляцією, на яку спирається це рішення», - сказав він.

Стратегічний радник зазначив, що це стало другим неприємним сюрпризом від влади в цьому році. Першим було продовження мораторію на продаж сільгоспземель.

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«Я не проти того, щоб було менше бідних людей. Але бідність усувається шляхом економічного зростання, а прискорення зростання потребує прискорення реформ», - зазначив Бальцерович.

Він пояснив, що дане рішення вимагає подання безлічі розрахунків. По-перше, як це вплине на видаткову частину бюджету? По-друге, що буде з пенсійною системою і тіньовою економікою?

«Це важливо, щоб рішення приймалися не раптово, а спиралися на калькуляцію, і щоб цю калькуляцію можна було назвати професійною», - сказав Бальцерович.

Також радник зазначив, що не вказано кількості законів, що їх необхідно буде змінити у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати.

Він також повідомив, що був украй здивований пропозицією голови Державної фіскальної служби про підвищення мінімальної зарплати більше ніж на 100% без жодного виправдання. «Здається, що це змагання в популізмі всередині самого уряду», - сказав Бальцерович.

Він наголосив, що скорочення бідності в майбутньому не може бути гарантованим без збалансованого бюджету, зниження інфляції та покращення бізнес-середовища.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 грн. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. Як наголосив прем'єр-міністр Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Мінфіну ще тільки належить розрахувати потребу бюджету в додаткових коштах.