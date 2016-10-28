Мер Черкас задекларував 7 авто при 26 тисячах гривень доходів

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Згідно з документом, єдиним джерелом доходів Бондаренка у 2015 році була зарплата міського голови - 26 тис. грн.

Мер Черкас у спільній власності з дружиною володіє житловим будинком в Черкаській області площею 179 кв. м. Права власності набуті два роки тому. На той час житло оцінювалося в 145 тис. грн. За останньою оцінкою дім коштує понад 260 тис. грн.

Крім того, дружина Бондаренка з 2014 року володіє будинком у Черкасах у співвласності з третьою особою. Дім оцінюється в 314 тис. грн.

Також подружжя має дві земельні ділянки в Черкаській області площею 458 та 1047 кв. м.

У співвласності з третьою особою дружина мера володіє ділянкою у Черкасах площею 468 кв. м.

Бондаренко задекларував спільну з дружиною квартиру в Черкасах площею 111 кв. м.

Також мер Черкас вказав нежитлові будівлі. Одна, у Лисянському районі Черкаської області, належить йому разом з дружиною, іншою, в Черкасах, дружина мера володіє разом з ще двома громадянами. Будівлі площею в 105 кв м. оцінюються в 186 тис. грн. Права на всі об’єкти, окрім квартири, набуті у 2014 та 2015 роках.

Крім того, у розділі «об’єкти незавершеного будівництва» мер Черкас задекларував житловий будинок з нежитловими приміщеннями площею 534 кв. м у Черкаській області, який наразі не прийнятий в експлуатацію.

Також Бондаренко задекларував 7 автомобілів: Daewoo Nexia, Toyota Camry, ВАЗ 21099, ВАЗ-21099, Chevrolet Aveo, ЗАЗ Vida, Mazda 3. Останні три перебувають у спільній власності з дружиною. У володінні дружини мера два легкових автомобілі: Lexus LX570 та Lexus RX350, права власності на які набуті у 2014 та 2015 роках. Дані автомобілі перебувають у спільній власності з чоловіком.

Дружина мера Черкас Валерія Бондаренко, яка зареєстрована як приватний підприємець, володіє 50% черкаського ТОВ «Преміум якість», що займається переробкою молока, виробництвом масла та сиру. Розмір її внеску до статутного фонду – 500 грн. Вона ж є кінцевим бенефіціаром підприємства.

Займаючись підприємницькою діяльністю Валерія заробила у 2015 році 704,8 тис. грн.

Згідно з даними декларації, у сім’ї мера Черкас немає цінного рухомого майна, цінних паперів, грошових активів та кредитів у банках.