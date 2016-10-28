Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,49 за долар

У п'ятницю, 28 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,46/25,49 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 27,81/27,85 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4050/0,4060 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,4960 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 538 угод на суму 387,02 млн дол.