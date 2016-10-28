Британський Royal Bank of Scotland отримав $3 мільярди збитку

Чистий збиток британського банку Royal Bank of Scotland (RBS) за 9 місяців 2016 року становив 2,514 мільярда фунтів (3,07 мільярда доларів) проти прибутку роком раніше, повідомляється в прес-релізі банку, передає Прайм.

Читайте такожДержавний "Укрексімбанк" знизив збиток у 24,5 раза

Базовий збиток від операцій у перерахунку на акцію за звітний період становив 0,215 фунта (0,26 долара) проти прибутку в 0,066 фунта (0,08 долара) в аналогічному періоді 2015 року. Операційний збиток досяг 19 мільйонів фунтів (23 мільйона доларів) проти прибутку в 247 мільйонів фунтів (302 мільйони доларів) за аналогічний період минулого року.

Чистий збиток RBS за третій квартал 2016 року становив 955 мільйонів фунтів (1,169 мільярда доларів) проти прибутку у 1,082 мільярда фунтів (1,32 мільярда доларів) роком раніше. Операційний збиток зріс майже в 50 разів, до 695 мільйонів фунтів (850,8 мільйона доларів).

Читайте такожUniCredit Bank збільшив збиток у 7,3 раза

Банк відзначає, що в даний час низький рівень процентних ставок і економічного зростання створюють невизначеність, яка може вплинути на показники основного бізнесу. Банк не очікує досягнення запланованих в 2014 році довгострокових цільових показників щодо виручки і співвідношення витрат до доходів до 2019 року, як передбачалося раніше.

Royal Bank of Scotland заснований в Единбурзі в 1727 році. Був одним з двох британських банків, поряд з Lloyds Banking Group, які отримали в кризовому 2008 році масштабні вливання державних коштів в обмін на частку в акціонерному капіталі.