В Україні зросла реальна зарплата - Держстат

Реальна заробітна плата у вересні 2016 року перевищила показник минулого місяця на 1,2%, сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з вереснем 2015 року реальна заробітна плата зросла на 15,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні виросла на 3% порівняно із серпнем і становила 5358 грн. Дане значення є в 3,7 раза вищим від рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1450 грн.

У Держстаті зазначили, що порівняно з вереснем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 23,4%.

Найвищі середні зарплати у вересні зафіксовано на авіаційному транспорті – 26,2 тис. грн, фінансовій, страховій діяльності та сфері телекомунікацій – по 10 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати у вересні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,9 тис. грн, охорони здоров'я - 3,4 тис. грн, освіти – 3,9 тис. грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму й частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.