Економіка США в третьому кварталі зросла на 2,9%

Економіка США в третьому кварталі 2016 року збільшилася на 2,9% в річному вираженні. Таку попередню оцінку 28 жовтня опублікувало Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США. Другу, уточнену оцінку щодо динаміки ВВП за квартал Бюро представить 29 листопада, передає Slon.ru.

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Раніше аналітики, опитані Reuters, прогнозували, що зростання американського ВВП у третьому кварталі прискориться до 2,5%. У свою чергу, Sberbank CIB Investment Research очікували, що квартальний підйом ВВП становитиме 2,6%.

У другому кварталі економіка США зросла на 1,4%, а в першому – на 0,8%. При цьому газета The Wall Street Journal вказувала, що поточні темпи зростання ВВП є найнижчими з 1949 року.

Згідно з вересневим прогнозом Федеральної резервної системи, у 2016 році економічне зростання в США становитиме 1,8%. До цього протягом двох років американський ВВП збільшувався на 2,4% щорічно.