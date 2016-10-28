Заступник голови фракції БПП задекларував приватну церкву

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, Матвієнко володіє земельною ділянкою площею 5 тис. кв. м в Агрономічному (Вінницька область), придбаною в 2010 році. У спільній власності з дружиною і сином він має квартиру в Києві, придбану в 2014 році, площею 114,5 кв. м. Також вказаний гараж (43,8 кв. м) в Києві, придбаний в 2008 році.

Читайте такожМер Черкас задекларував 7 авто при 26 тисячах гривень доходів

Разом з тим, Матвієнко з 2014 року володіє і будівлею Храму Успіння Пресвятої Богородиці в Бирлівці (Вінницька область) площею 40,9 кв. м. В оренді у депутата з 2014 року також земельна ділянка площею 1500 кв. м у Бирлівці.

В іншому праві користування (з 2013 року) - кімната в Києві площею 62,5 кв. м.

У власності дружини Матвієнко є також земельна ділянка площею 1200 кв. м в Лісниках (Київська область), який у 2010 році обійшовся в 633 грн; будинок площею 107,3 кв. м в Тишківцях (Івано-Франківська область) вартістю в 2009 році в 240 тис. 728 грн. Дружина депутата також володіє квартирою у Вінниці площею 78 кв. м і вартістю 23 тис. 474 грн станом на 1998 рік; гараж в Києві площею 14,5 кв. м, а також інше домоволодіння площею 839,8 кв. м в Лісниках, власницею якого вона є з 2010 року, і за яке заплатили 2 млн 126 тис. 427 грн.

Матвієнко також вказав у декларації об'єкти незавершеного будівництва - власні і дружини. Мова йде про гаражі площею 15 кв. м в Києві, квартирі площею 54 кв. м в Києві, а також семи земельних ділянках в Тишківцях площею від 1500 кв. м до 10700 кв. м.

У власності дружини депутата є Skoda Oktavia А7 2013-го року випуску, вартість якої в той рік склала 250 тис. 390 грн. Крім того, Матвієнко зазначив Mercedes-Benz S 350 2008-го року випуску, вартістю в 2015 році - 1 млн 37 тис. 830 грн. У той же час, цей автомобіль у депутата знаходиться в «іншому праві користування», його власником є ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат».

Серед іншого, Матвієнко зазначає інформацію про корпоративні права. У товаристві з обмеженою відповідальністю «Вінсолар» їх вартість у грошовому вираженні - 500 тис. грн (12,5% від загального капіталу). Дружина заступника лідера фракції має корпоративні права ТОВ «Маодот» - 11 тис. 850 грн (0,3% від загального капіталу) і ТОВ «Спорт-клуб «Легат» - 37,5 грн (10% від загального капіталу).

Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи Матвієнко, склала 80 тис. 48 грн. Він також отримав відсотки від ПАТ «КБ «Хрещатик» - 219 тис. 591 грн. Пенсія Матвієнко склала 31 876 тис. грн. Відзначається також повернення безпроцентної фінансової допомоги від ТОВ «Вінсолар» в розмірі 3 млн 128 тис 450 грн. Матвієнко отримав соціальну виплату в розмірі 17 тис. 308 грн.

Дружина Матвієнко отримала заробітну плату за основним місцем роботи (Київський національний лінгвістичний університет) у розмірі 192 тис. 34 грн. За роботу за сумісництвом вона отримала 2 тис. 756 грн від Інституту Педагогіки НАПН України, 1 тис. 73 грн від ИПООВ НАПН України, 1 115 тис. грн від СУМДПУ імені А. С. Макаренка і 517 грн від Уманського Педуніверситету.

60 тис. 860 грн дружина Матвієнка отримала у вигляді відсотків від ПАТ «КБ «Хрещатик»; 410 тис. 205 грн дивідендів від АТ «Ощадбанк». Також в декларації зазначається позику на ім'я Володимира Крупчака у розмірі 4 млн 216 тис. 997 грн; пенсія в розмірі 10 тис. 369 грн; соціальна виплата - 36 540 тис. грн. Дохід від надання майна в оренду - 1 794 тис. грн; приз - 292 грн.

В декларації вказані також кошти депутата, розміщені на банківських рахунках, - 70 тис. 118 доларів і 312 500 тис. грн у ПАТ «КБ «Хрещатик»; кошти, позичені третім особам (ТОВ «Вінсолар») - 3 млн 352 тис. 500 грн; готівкові кошти - 1 млн 500 тис. грн.

Дружина Матвієнко має на рахунку в ПАТ «КБ «Хрещатик» 41 тис. 219 доларів і 18 тис. 656 грн; в АТ «Ощадбанк» має 2 млн 89 тис. 974 грн, а готівкою - 1 млн 300 тис. грн.

Серед іншого зазначено, що Матвієнко є членом Федерації спортивного туризму, Інституту відкритої політики, Інституту проблем законодавства імені Ярослава Мудрого і двох благодійних організацій - Фонду «Україна Інкогніта» та Фонду Анатолія Матвієнка.