Борги із зарплати в Україні знову досягли майже 2 мільярдів

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у вересні 2016 року зросла на 4% порівняно з серпнем і на 1 жовтня становила 1,98 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у вересні зросла на 5,7% - до 1,31 млрд грн.

Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (73,1%). На працівників сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 9,5% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської (25,1%), Донецької (18,5%) та Харківської (10,1%) областей.

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Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2016 року заборгованість із зарплати в Україні знизилася на 7% порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 1,9 млрд грн.

За перші 9 місяців 2016 року за сприяння Державної служби праці було погашено близько 300 млн грн боргів з виплати зарплати на підприємствах.