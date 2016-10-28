Аваков задекларував колекцію антикваріату та зброї, машини не має

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, міністр задекларував 1 млн 678 тис. 414 грн доходів, з них: заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, – 228 тис. 414 грн, дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) – 1 млн 450 тис. грн.

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Готівкою Аваков має 265 тис. грн, 178 тис. дол, 118 тис. євро і 2 тис. 100 англійських фунтів.

Міністр спільно з дружиною Інною володіє двома квартирами в Харкові площею 657,90 кв. м і 70,90 кв. м, й одноосібно володіє квартирою в місті Чугуїв Харківської області площею 39,30 кв. м, а також земельною ділянкою в Коробочкине Харківської області площею 1,2 тис. кв. м.

Крім того, міністр з дружиною мають картини; наручні годинники; «колекцію мідних, бронзових, срібних і золотих монет 16-21 століть, що були в обігу на території сучасної України, а також на територіях Російської, Австро-Угорської, Римської імперій 2 ст. до н.е. - 20 ст. н.е. у кількості 2 тис. 652 монети; колекцію полотен художника Вачагана Наразяна - 11 картин; колекцію золотих монет країн Європи та Америки 18-21 ст.ст. – 24 монети»; ікони, інші твори мистецтва; набори меблів, колекцію зброї, вино, ювелірні вироби, шуби та інші цінні речі.

Судячи з декларації, ні глава МВС, ні у його дружина не мають автомобілів.