Гринів задекларував 4 земельні ділянки, автомобілі, старовинні ікони і 210 тисяч доларів готівки

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік, оприлюдненій у відкритому доступі на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з даними декларації, у власності дружини Гриніва Оксани є квартира в Києві площею 145,50 кв.м, вартість якої на дату набуття (2014 рік) складала 2 млн 182 тис. 500 грн. У самого Гриніва є придбаний у 2015 році будинок площею 577,80 кв.м у с.Таценки (Київська область).

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Також він має 4 земельні ділянки у Танценках. Вартість двох придбаних у 2006 році земельних ділянок площею 2500 кв.м і 2690 кв.м складала відповідно 199 тис. 844 грн і 185 тис. 728 грн. Інші дві - придбано у 2015-му: площею 1250 кв.м - за 152 тис. 141 грн та площею 3950 кв.м - за 6 тис. 230 грн.

Крім того, у власності депутата є дев‘ять картин. Спільно з дружиною він володіє вісьма іконами (ХІV-ХVІІ ст). Також у Гриніва є книга "Апостол", 1574, м.Львів та "Біблія", 1581, м.Острог. Вартість цих цінностей не вказано. Лідер фракції також має годинник Patrimony (85180 swiss made 1123678), придбаний у 2006 році за 90 тис. грн.

Гринів має два автомобіля: придбаний у 2006 році Lexus RX 400 (2006-го року випуску) вартістю на дату набуття 280 тис. грн та придбаний за 310 тис. грн у 2004 році Lexus RX 330 (2004-го року), який є в угоні.

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Дружина парламентаря має BMW X1 2010-го року випуску, яка у 2010-му році коштувала 431 тис. 214 грн. Також у власності сина Гриніва Романа-Данила є Audi Q7 2015-го року випуску, вартістю 1 млн 591 тис. 200 грн.

Крім того, Гринів вказав заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, що складає 77 тис. 397 грн; дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) - 500 тис. грн; фінансування видатків, пов'язаних з депутатською діяльністю, - 80 тис. 559 грн.

Згідно з декларацією, у депутата є готівкові кошти у розмірі 210 тис. доларів та кошти, розміщені на банківських рахунках, - 300 тис. грн ("Райффайзен Банк Аваль"). Його дружина має 30 тис. доларів готівкою.

Також Гринів є членом громадського об’єднання "Український фонд підтримки реформ".