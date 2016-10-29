Рішення щодо збільшення мінімальних зарплат є збалансованим – Данилюк

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Відповідаючи на запитання, де уряд візьме гроші на підвищення зарплат, Данилюк сказав: "Рішення щодо збільшення мінімальних зарплат є збалансованим. Тобто додаткових витрат з бюджету не передбачається. Це фінансується за рахунок того, що частина зарплат виходить з тіні, і на ці зарплати будуть оплачені додаткові податки, за рахунок яких буде збільшення мінімальної зарплати. Ми все прорахували, ми підійшли досить консервативно, розуміючи, що заходи детінізації не завжди на 100% ефективні".

Читайте такожУ Кабміні бюджетникам обіцяють видавати на руки не менше 3200 гривень зарплати

За словами чиновника, підвищення мінімальної зарплати не передбачає урізування статей бюджету.

"Тільки за рахунок виведення зарплат з тіні. Понад 2,5 млн осіб у приватному секторі отримають збільшену зарплату в 3200 гривень, і це призведе до того, що будуть сплачуватись додаткові податки в бюджет, у Пенсійний фонд, місцеві бюджети. Ці фонди будуть використані, щоб підняти зарплати для вчителів та лікарів", – зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 гривень. Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом. Як підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

Читайте також"Прийнято важливе політичне рішення": Порошенко заявив про дворазове підвищення "мінімалки" з 1 січня

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної плати.

Міністр фінансів Олександр Данилюк, відповідаючи на питання журналістів про те, якими будуть джерела фінансування підвищення мінімальної зарплати, відповів, що Мінфіну ще тільки належить розрахувати потреба бюджету в додаткових коштах.