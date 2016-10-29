Гонтарева заповнила е-декларацію: на рахунках майже 2 мільйони доларів

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева минулого року отримала 1,754 мільйона гривень заробітної плати. Про це йдеться в електронній декларації голови НБУ.

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Згідно з документом, також Гонтарева отримала 1,506 мільйона гривень відсотків від ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк". Ще 23,518 мільйона гривень вказані як дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав від ICU Holdings Limited.

Згідно з декларацією, на рахунку Гонтарєвої в ПАТ "Державний експортно-імпортний Банк України" лежить 1,831 мільйона доларів, ще 61,9 тисяч гривень в "Ощадбанку".

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З нерухомості Гонтарева володіє земельною ділянкою в Київській області площею 900 квадратних метрів, квартирою в Києві площею 106 квадратних метрів та садовим будинком площею 250 квадратних метрів.

Її чоловік володіє житловим будинком Київської області площею 396 квадратних метрів і земельною ділянкою площею 2,05 тисяч квадратних метрів.

У декларації Гонтаревої також вказані два автомобілі: Porsche Panamera 2012 року випуску і Porsche Cayenne 2013 року випуску. Чоловік Гонтаревої володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2006 року випуску.

Минулого року заробітна плата її сина Антона становила 51,8 тисяч гривень. Він також вказав 749,3 тисяч гривень доходу від відчуження майна та 90 тисяч гривень відсотків.

Син Антон має дві квартири в Києві площею 55,7 квадратних метрів і 41,3 квадратних метрів.

Нагадаємо, що термін обов'язкового подання електронних декларацій для українських чиновників закінчується 30 жовтня 2016 року.