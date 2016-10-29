Будинок під Києвом, ікона та 155 тисяч доларів готівки - міністр фінансів заповнив е-декларацію

Згідно із документом, Данилюк володіє земельною ділянкою площею 984 кв. м, а також будинком на 290 кв. м в селі Вишеньки під Києвом. Однак, майно перебуває у спільній власності чиновника і його дружини. Автомобіль у подружжя BMWХ5 (2008 року випуску).

Що ж стосується фінансових дивідендів, то Данилюк задекларував понад 177 тис. грн зарплати, та понад 374 тис. грн дивідендів компанії CEE Investment and Advisory LLP.

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Крім того, Данилюк має рахунки у британському National Westminster Bank Plc, де зберігає 15,66 тис. фунтів, в українському "Укрсоцбанку" – 1,243 тис. доларів і 3,226 грн. На рахунку в "Приватбанку" у сім'ї є 1067 грн.

Данилюк також задекларував 155 тис. доларів і 21 тис. фунтів готівки, в той же час 53 тис. доларів позичено третім особам.

Що стосується витрат, то міністр вказав вартість навчання в Україні в розмірі 262,88 тис. грн і у Великій Британії – 198,374 тис. грн.

Окрім цього глава мінфіну задекларував антикварний виріб. При цьому, син міністра володіє Афонською іконою святого Миколи 20 ст.

Нагадаємо, у Національному агентстві із запобігання корупції повідомили про Ddos-атаку на мережеве обладнання відомства, яка сталася сьогодні вночі. Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак. Вона підкреслила, що Ddos-атака спричиняє збої у онлайн підтримці декларантів.

«Нажаль, листування з декларантами, технічна допомога, а також гарячі лінії заблоковані», - написала Корчак. Пізніше очільниця НАЗК повідомила, що НАЗК вдалося відновити роботу інтернет-каналу системи е-декларування. «Технічна підтримка та гаряча лінія для декларантів теж відновлюють свою роботу», - підкреслила Корчак.