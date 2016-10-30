Мер Житомира задекларував три земельні ділянки та орендовану квартиру

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з документом, Сухомлин володіє трьома земельними ділянками загальною площею 3 тис. 600 кв. м у Житомирському районі.

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У власності його дружини Світлани Сухомлин також є три земельні ділянки загальною площею 3 тис. 600 кв. м у Житомирському районі.

Сухомлин, згідно з декларацією, орендує квартиру у Житомирі площею 139,87 кв. м.

У декларації Житомирський міський голова також вказав, що має автомобіль Porsche (2011 року випуску). Дружина Сухомлина має автомобіль BMW (2007 року випуску).

Заробітна плата мера Житомира у 2015 році у міській раді становила 43 тис. 446 грн.

Його дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав становив 490 тис. грн.

Дружина Сухомлина за минулий, 2015 рік, задекларувала 113 тис. грн зарплати, а також 962 тис. 335 грн доходу від підприємницької діяльності.

На банківських рахунках Житомирський міський голова має 210 тис. грн, дружина – 798 тис. грн.

Сухомлин також задекларував 110 тис. дол., 32 тис. євро, 470 тис. грн готівкових коштів.