Луценко задекларував 150 тисяч гривень готівкою і колекцію книжок кінця ХІХ – початку ХХ століть

Такі дані розміщено на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, генпрокурор задекларував квартиру в Рівному площею 108,6 кв.м, якою володіє спільно з дружиною і двома синами.

Згідно з декларацією, дружина генпрокурора, народний депутат від «БПП» Ірина Луценко володіє квартирами в Києві площею 181 кв. м і 92,2 кв. м. відповідно. Також вона є власником будинку в Дубно Рівненської області площею 203,9 кв. м та земельної ділянки площею 775 кв. м в Дубно.

Син Луценка Олександр володіє офісом у Києві площею 316,8 кв. м.

Також дружина генпрокурора володіє автомобілем Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску, Toyota Land Cruiser 2010 року випуску, яка вважається в угоні, а також Toyota Camry 2012 року випуску, яку орендує у підприємства «Бізнес-центр «Лотос», що належить її синові Олександру. У декларації зазначається, що право на користування цим автомобілем також має генпрокурор.

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У свою чергу Олександр Луценко володіє автомобілем BMW X5 2014 випуску та компаніями «Бізнес-центр «Лотос» і «Бел Фам».

Крім того, Луценко задекларував колекцію книг періоду кінця ХІХ - початку ХХ століть, годинник Ulysse Nardin, дерев'яні книжкові шафи.

Дружина Луценка володіє колекцією картин сучасних українських художників період 2006-2011 років, сумкою Dior, годинником Breguet, кількома ювелірними наборами з дорогоцінного металу і каміння, а також пальто з хутра.

У власності сина генпрокурора Олександра Луценка є колекція коротко- і довгоклинкової холодної зброї країн Азії, Африки і Європи.

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У документі зазначено, що заробітна плата Юрія Луценка за 2015 рік у Верховній Раді становила 75,56 тис. грн. Також у Верховній Раді він отримав 80,56 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності, 21,67 тис. грн - кошти на відрядження за кордон, а також 4 тис. 130 грн компенсації за проїзд.

Ірина Луценко отримала у Верховній Раді 67,74 тис. грн зарплати, 80,56 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності, 16,2 тис. грн компенсації за проїзд і 72,46 тис. грн на відрядження за кордон. Крім того, дружина генпрокурора отримала гонорари й інші виплати за цивільно-правовими договорами у компанії «Українські новітні телекомунікації» – 20 тис. грн, відсотки в АБ «Столичний» у розмірі 310,46 тис. грн, а також 368 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

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Син генпрокурора Олександр отримав дохід від заняття підприємницькою діяльністю в розмірі 1,3 млн грн і 700 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна та інші доходи.

Генпрокурор зберігає на рахунках у банку 6 тис. 472 дол., 469 євро і 12,51 тис. грн, а його дружина - понад 1,8 млн грн, 1 тис. 456 дол., 364 євро. Також Ірина Луценко має 450 тис. грн, 50 тис. євро і 280 тис. дол. готівки.

Син Луценка Олександр має на рахунках у банках 1 028 тис. євро, 100 дол., понад 426 тис. грн. Також він має 1,38 млн грн готівкою.