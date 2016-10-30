ЄС і Канада підписали угоду про вільну торгівлю

Про це в "Твіттері" написала спікер Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майя Косьянчич. Угоду підписали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської ради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Підписання комплексного торговельного договору, який дозволить Канаді і ЄС скасувати 98% з існуючих нині торгових мит, раніше довелося відкласти через те, що його не змогла ратифікувати Бельгія, одна з трьох частин якої - Валлонія - відмовлялася схвалити договір.

Як стверджують прихильники СЕТА, з підписанням угоди обсяг взаємної торгівлі може збільшитися на 20%. Крім того, вважають вони, угода особливо сприятливо позначиться на розвитку малого бізнесу як в ЄС, так і в Канаді

Критики, у свою чергу, впевнені, що СЕТА захищає інтереси великих корпорацій і що підписання угоди призведе до зниження стандартів якості продукції.

Раніше в Бельгії та інших європейських країнах пройшли масові акції протесту проти підписання торгових угод з Канадою та США. На підготовку до підписання Комплексного економічного і торгового угоди з Канадою у ЄС пішло сім років.