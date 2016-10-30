Турчинов задекларував $700 тисяч готівкою і десятки церковних книг

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Зокрема, у секретаря Ради національної безпеки і оборони та його дружини Анни у спільній власності є квартира у Києві площею 381,8 кв. м і два паркомісця в столиці площею 19,7 кв. м і 18,1 кв. м відповідно.

Згідно з документом, Турчинов володіє 27 старовинними книгами, переважно релігійного змісту, 12 картинами, серед яких полотна Марії Приймаченко, а також годинниками і двома свічниками.

Він також вказав у декларації авторські права на художній фільм і літературний твір "Ілюзія страху", літературні твори "Свідоцтво", "Таємна вечеря", "Пришестя", 7 монографій на тему тіньової економіки та системи оподаткування, а також 6 авторських свідоцтв.

З цінних паперів у Турчинова є 20 військових казначейських зобов'язань номінальною вартістю 1 тис. грн. Його дружина володіє 18,71% корпоративних прав на Інститут економіки і права, що становить 3,2 млн грн у грошовому еквіваленті.

Крім того, у спільній власності у Турчинова і його дружини є також автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску.

Згідно з деклараціэю, Турчинов отримав у 2015 році майже 200 тис. грн зарплати за основним місцем роботи в Апараті РНБО, його дружина – майже 60 тис. грн зарплати за основним місцем роботи - у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, а також 1,45 млн грн у вигляді відсотків за вкладами.

На банківських рахунках у секретаря РНБО зберігається 49,93 тис. грн, 758,31 тис. дол., майже 10 тис. євро, тоді як у його дружини на рахунках - 5,32 тис. грн і 1,68 тис. євро.