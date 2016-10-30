Кличко задекларував позичені комусь 8 мільйонів євро, 7 велосипедів і рояль

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Згідно з декларацією, Кличко позичив третім особам грошові кошти в розмірі 8 млн 515 тис. 20 євро і 741 тис. 514 доларів. На рахунках у банках у нього знаходиться 18 750 тис. доларів, 1013 євро, 5 тис. 534 грн. Готівкою - 194 тис. 500 доларів і 42 тис. євро.

Також Кличко має зобов'язання за договорами страхування перед «Дойче Кранкенферзіхерунг АГ» в розмірі 171 тис. 840 грн і 135 тис. 96 грн.

Крім того, міський голова володіє мотоциклом марки Fine Custom (модель Puncher 8.125-4), який на момент покупки коштував 600 тис. грн. Також він задекларував причіп-платформу для перевезення мотоциклів марки Ironhorse (модель Widebody), яка в липні 2013 року коштувала 192 тис. грн.

Кличко володіє сімома велосипедами марок Cannondale, Coratec і Scott.

Його дружина Наталія Єгорова задекларувала два автомобілі марки Toyota (модель Sequoia), яка станом на серпень 2014 року коштувала 1 млн 330 тис. 697 грн, і марки Land Rover (модель Discovery 3.0), яка в червні 2013 року коштувала 640 тис. грн.

Кличко задекларував сім годинників торгових марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а також антикварні годинники Jacques Murray & Co (камінні годинники 40*46*19 см, Франція, ІІ половина ХІХ ст., мармур).

Також у нього є білий рояль Yamaha DC1A, який на момент покупки коштував 960 тис. грн.

Згідно декларації, дружина мера Єгорова володіє ювелірними виробами від виробників Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Tiffany і Piaget. У неї є годинник від Hublot, Van Cleef & Arpels і Bvlgari.

Міський голова в Києві володіє квартирою загальною площею 251,8 кв. м, яка станом на грудень 2005 року коштувала 35 тис. грн. Його дружина з жовтня 2013 року володіє житловим будинком загальною площею 785,5 кв. м (на день покупки коштував 3 млн 620 тис. грн) і орендує земельну ділянку загальною площею 2,5 тис. кв. м, розташовані в селі Лютіж Вишгородського району Київської області.

Мер Києва є бенефіціарним власником благодійних організацій «Благодійний фонд «Майбутній Київ» і «Благодійний фонд «Фонд Кличка».