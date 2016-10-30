"Опоблоківець" Новинський задекларував землю в Росії, 79 компаній і кілька мільйонів доларів

Про це йдеться в його декларації, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру.

Як зазначив Новинський, його дружина Марія і четверо дітей є громадянами РФ.

Його зарплата за основним місцем роботи у Верховній Раді в 2015 році склала 73 235 тис. грн, а нарахування, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, - 80 тис. 559 грн. Також вказані гонорари та інші виплати в розмірі 1 млн. 616 тис. 867 грн, дивіденди в «Комісано Інвестментс ЛДД» у розмірі 105 млн 737 тис. 220 грн, відсотки в банку ПАТ «Юнекс Банк» у розмірі 47 тис. 980 грн і страхові виплати в сумі 244 грн.

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У депутата готівкою є 2 млн. 340 тис. доларів, 780 тис. євро і 3 млн грн. Новинський третім особам позичив 1 млн. 441 тис. 869 грн.

Також у нього є фінансові зобов'язання, де вказано суми: 15 млн 252 тис. 45 грн (розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики, кредит), 202 тис. 390 грн (розмір сплачених коштів у рахунок відсотків за позикою - кредит), 696 тис. 658 грн (отриманий кредит), 22 мл 736 тис. 940 грн (несплачене податкове зобов'язання), 5 млн 200 тис. грн (отримана позичка) і 3 млн 925 тис. євро (інше, згідно з договором).

У власності Новинського автомобілі Mersedes-Benz S-600 (2008 року випуску), Mersedes-Benz S-500 4MATIC (2011 року), а також орендує автомобілі Mersedes-Benz GL-550 (2009 року) та Mersedes-Benz 500-SL (2007 року). У його дружини задекларований автомобіль Mersedes-Benz CL 500 4MATIC.

Політик зазначив, що є кінцевим бенефіціарним власником 79 компаній. У 23 компаній головний офіс зареєстрований на Кіпрі, ще у 3 - на Британських Віргінських островах, 2 - в Нідерландах, 2 - у Великобританії, 2 - Джерсі, 1 - в Австралії, а інші - в Україні.

Згідно з декларацією, Новинський з лютого 2012 року є власником квартири в Києві загальною площею 666,7 кв. м., вартість якої за останньою оцінкою становить 4 млн 379 тис. 266 грн і з вересня 2014 року квартири площею 135.7 кв. м. При цьому він володіє з грудня 2004 двома квартирами в Росії площею 404.7 кв. м і 181.4 кв. м.

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У Києві депутат з серпня 2014 року орендує офіс площею 458 кв. м.

В Україні у нього з листопада 2012 року є дві земельні ділянки в Козині Обухівського району Київської області загальною площею 1450 кв. м. і 870 кв. м. Ще одну земельну ділянку він має на території РФ загальною площею 50 тис. 400 кв. м (почав володіти з січня 2005 року). Його дружина в Росії має ще три земельні ділянки 27 тис. 259 кв. м, 14 151 тис. кв. м і 16 469 тис. кв. м, якими стала мати з вересня 2014 року. В її власності в Росії є недобудований житловий будинок.

У той же час Новинський в Росії у спільній власності володіє всього 4% гаража площею 78,7 кв. м.

В Росії у дружини Марії з жовтня 2003 року є нежитлове приміщення площею 452,8 кв. м і квартира площею 56,7 кв. м. Дочка Новинського Вікторія володіє в РФ двома квартирами площею 171,2 кв. м. і 184 кв. м.

Представник «Опозиційного блоку» задекларував колекцію з 30 ікон ХІХ-ХХІ століть, 10 картин ХІХ-ХХІ (гуаш, акварель, олія) і 175 полотен Юрія Хіміча (гуаш).

Крім того, він вказав, що має у власності кілька антикварних виробів, і зокрема, камінний набір з годинником (позолота), Хрест наперсний (кінець ХVІІ - початок ХVІІІ ст., срібло), кабінетну прикрасу Ведмеже полювання (ХХІ ст., срібло), камінний годинник Афіна (ХІХ ст., бронза, позолота), парний свічник (срібло, емаль, друга половина XIX століття).

Новинський володіє колекцією старовинних книг по 10 одиниць ХV – ХХ ст. і «Словник Брокгауза і Ефрона» (повне зібрання).

Також у нього є сім килимів з вовни та шовку. Він задекларував мисливську рушницю Berretta 12 калібру і карабін Browning Bar.

Також депутат зазначив різні години, які в нього в одному примірнику, і зокрема, від торгових марок PARMIGIANI, BOVET, BUBEN & ZORWEG (підлогові), Jaeger-leCoultre (кабінетні). У його дружини є годинник від Patek Philippe, ROLEX, GRAFF, які містять золото, сталь, дорогоцінні камені і платину.

У декларації зазначено велику кількість комплектів меблів і посуду, які є у власності Марії Новинської. У неї є шуби з хутра, пальто і накидки з хутра, жіночі сумки, вечірнє плаття і інший одяг. Вказані також ювелірні вироби (кольє Cristian Dior, сережки та підвіска Cartier, браслети Hermes - 4 одиниці, кільця Cristian Dior 2 од.).

у дочки Анастасії два фортепіано W. HOFFMANN і BECHSTEIN.

Крім того, Новинський задекларував обладнання домашнього кінотеатру, чорний шкіряний портфель, пальта і костюми від виробників Cesare Attolini, Kiton і Brunello Cucinelli, а також 8 тренажерів від Woodway, HAMMER, CYBEX, Technogym.

Його дружина в банку тримає 6470 доларів, 7290 євро, 23 746 тис. рублів, а дочка Вікторія у банках має 180 тис. 147 грн та 23 тис. 582 рублі.

Заробітна плата сина Новинського Михайла, отримана за основним місцем роботи в ПАТ «СМАРТ ХОЛДИНГ», склала 1 млн 843 тис. 909 грн, він також має відсотки в ПАТ «Юнекс Банк» у розмірі 10 тис. 550 грн, дивіденди в «Технології страхування» у сумі 150 тис. 78 грн.

Згідно з декларацією, у дружини Новинського 4 млн. 662 тис. 450 грн доходу від відчуження рухомого майна. Також у дочки Вікторії 872 тис. 672 грн доходу від відчуження рухомого майна і 250 тис. грн безповоротної фінансової допомоги.