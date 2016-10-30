Нардеп Хомутиннік виявився бенефіціаром 40 компаній та заробив 166 мільйонів гривень

<img alt="Глава депутатской группы " Партия="" "Відродження"="" Виталий="" Хомутынник="" Фото="" vidrodzhennya.org.ua"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_09/1473755585-3638-glava-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-vitaliy-homutyinnik-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_09/1473755585-3638-glava-deputatskoy-gruppyi-partiya-vidrodjennya-vitaliy-homutyinnik-foto-vidrodzhennyaorgua.jpg" title="Глава депутатской группы ">

Крім цього він задекларував 570 тис доларів, 820 тис євро і 32,7 млн гривень готівкою. Кошти він тримає у трьох банках - ОТП Банк, Укрсоцбанк і Приватбанк.

Він також вказав, що є бенефіціаром 40 компаній, в тому числі іноземного «Cascade Investment Fund» та українського інвестиційного фонду «Каскад-Інвест».

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Згідно електронної декларації у 2015 році нардеп заробив 166 млн гривень.

На благодійність та партійні членські внески за рік витрачено 20,2 млн гривень.

Нардеп також задекларував 12 годинників, серед них такі відомі бренди як Breguet, Franck Muller та Audemars Piguet, 6 одиниць зброї та 31 картину й предмет антикваріату.

У власності дружини одяг та ювелірні прикраси таких марок як Hermes, Cartier, Tiffany.