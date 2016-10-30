Порошенко задекларував більше 100 компаній та 62 мільйони гривень доходу за 2015 рік

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того президент вказав дохід від процентів на суму 12,3 млн грн та інвестиційні прибутки на суму в 59, 2 млн грн.

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Також, на рахунках в банках у глави держави розміщено 540,4 тис. грн, 26,3 млн доларів США та 14,3 тис. євро. Також президент зберігає в готівці – 900 тис. грн та 60 тис. доларів США

Крім того Порошенко задекларував 3,8 млн доларів та 1,1 млн грн у якості коштів, позичених третім особам. Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ становлять 8,1 млн грн.

У дружини президента на банківських рахунках розміщено 71,1 тис. грн та 8,9 тис. євро

Згідно з декларацією президент є власником 104 компаній в Україні, Іспанії, Кіпрі, Британських Віргінських островах, Голландії, Угорщині, Литві, КНР, Росії, Польщі.

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Також глава держави задекларував колекцію картин українських та російських майстрів 19-20 століття в кількості 65 одиниць, колекцію картин старих майстрів в кількості 15 одиниць, колекцію картин сучасних художників імпресіоністів та сюреалістів (4 одиниці), колекцію скульптур 19-20-го сторіччя в кількості 6 одиниць, скульптуру "Хлопчик рибалка" Гуглієльмо Пугі.

Крім того президент у декларації вказав п'ять наручних годинники та ювелірні вироби й сумки дружини.

У власності президента перебуває автомобіль Mercedes-Benz Vito (2010 рік випуску) та катер Bayliner 185 BR.

Також президент орендує ВМW F02/750Li xDrive (2011 рік випуску) і Range Rover (2011 рік випуску).

Дружина президента володіє Jaguar XF 4/2 Lv8 (2008 рік випуску).

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Порошенко володіє житловим будинком під Києвом площею 1 331,7 кв. м, двома земельними ділянками під Києвом площею 33,1 тис. кв. м., 1,2 тис. кв. м, а також двома земельними ділянками в столиці площею 1 тис. кв. м та 6,3 тис. кв м

Крім того глава держави орендує земельну ділянку під Києвом площею 7,5 тис. кв. м

Також Порошенко володіє двома квартирами у Києві площею 134,06 кв. м та 82,15 кв. м і квартирою у Вінниці площею 68,2 кв. м

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Порошенко задекларував 368,943 млн грн доходів.