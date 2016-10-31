Рішення про підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції – міністр фінансів

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі ТСН.Тиждень на телеканалі «1+1» в неділю ввечері.

За його словами, гроші братимуться не з субсидій і не за рахунок друкувального верстату.

Читайте такожРішення щодо збільшення мінімальних зарплат є збалансованим – Данилюк

«Ми все ретельно підрахували. Пропозиції зі збільшення мінімальної зарплатні до суми в 3200 грн є збалансованими. Це захист детінізації. Зараз є досить велика тінь в економіці України. Всі економісти оцінюють її рівень у мінімум 40%. На підвищення мінімалки нічого не потрібно. Частина економіки — в тіні. Для людей, які або частково отримують зарплату в конверті, або взагалі офіційно не оформлені, офіційно збільшується мінімальна зарплатня. Близько трьох мільйонів, які задіяні у приватному секторі, будуть отримувати мінімум 3200 грн», - сказав міністр.

Данилюк пояснив, що це не податки.

«Бізнес не сплачує податки, які встановлені законом. Відтепер бізнес буде сплачувати, тому що мінімальний рівень підвищується», - додав він.

Читайте такожБорги по зарплаті в Україні знову досягли майже 2 мільярдів

Він наголосив, якщо мінімальну зарплату буде підвищено до 3200 грн, фонд заробітної плати додатково збільшиться приблизно на 38 млрд грн щороку. Від цього річного фонду підуть податки до бюджету.

«Від приватного сектора ми отримуємо приблизно 17 млрд грн чистих доходів. Ми вже сказали, що зарплати вчителів збільшаться на 33,5%, що було закладено в проект держбюджету-2017. Для медиків - приблизно 20%», - сказав міністр.

Він запевнив, що рішення про збільшення розміру мінімальної зарплатні дозволяє підвищити зарплати бюджетникам до 3200 грн. А тому ті, хто отримує вже таку суму або більше, також отримають підвищення за рахунок єдиної тарифної сітки.

«Треба розуміти, звідки йдуть кошти. Вони зараз ідуть з тіні, де вони виплачуються з конвертів. Ці кошти просто будуть легалізовані. Тому додаткові грошові маси не формуються. Ми запланували інфляцію на рівні 8,1%. Рішення про збільшення мінімалки не впливатиме на інфляцію в 2017 році», - пвідкреслив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні 26 жовтня в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, тоді як у проекті бюджету на поточний рік закладено її підвищення з 1 грудня до 1600 грн.

Таким чином, уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.

Прем'єр-міністр Гройсман наголосив, що підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.